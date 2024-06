Alpine se antecipa e anuncia saída de Ocon no fim da temporada 2024 da Fórmula 1

Ocon correrá pela Alpine até o fim da atual temporada (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/06/2024 - 10:28 • Rio de Janeiro (RJ)

A passagem de Esteban Ocon pela Alpine está com os dias contados. A equipe francesa anunciou, nesta segunda-feira (3), que o piloto vai sair no final da temporada 2024 da Fórmula 1, quando estava programado o encerramento do contrato atual. O time destacou que ele segue em todas as etapas deste ano e ainda não anunciou o substituto, destacando que pretende fazer “no devido tempo”.

Ocon está no quinto ano com a equipe e, pelas cores da Alpine, conquistou sua única vitória na Fórmula 1, no GP da Hungria de 2021. Recentemente, porém, o piloto francês se envolveu em diversas polêmicas, inclusive ao tocar no companheiro Pierre Gasly durante o GP de Mônaco, e deixou o clima interno abalado. Soma-se a isso as especulações de que negocia com a Haas para a temporada 2025.

O francês chegou ao time quando ainda era Renault, em 2020. Foi por lá, no mesmo ano, que conquistou o primeiro pódio na F1, no GP de Sakhir de 2020. Além disso, ficou no top-3 também na etapa de Mônaco em 2023. Pela Alpine, o melhor resultado foi em 2022, terminando o campeonato na oitava posição e ajudando o time a ficar em quarto no Mundial de Construtores.

- Correr por essa equipe na F1 foi um período importante da minha vida. Apesar de estar aqui por cinco anos, minha carreira profissional começou em Enstone quando era jovem, então sempre será um lugar especial para mim. Tive alguns grandes momentos com eles, alguns difíceis também, mas certamente sou grato a todos no time por esses momentos memoráveis. Vou anunciar meus planos em breve, mas meu foco é entregar o máximo e ter sucesso no restante da temporada - afirmou Ocon.

A Alpine destacou, no comunicado enviado à imprensa, que pretende anunciar a dupla de pilotos para 2025 em breve. Bruno Famin, chefe do time, porém, comentou apenas a saída de Ocon no fim deste ano.

- Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer o Esteban por seu comprometimento com a equipe nos últimos cinco anos. Neste período, comemoramos alguns momentos fantásticos juntos, sendo o melhor deles no GP da Hungria de 2021, com uma vitória inesquecível. Ainda temos 16 corridas pela frente em 2024 e um objetivo claro: trabalhar sem descanso para ajudar o time nas pistas. Desejo a ele o melhor nos próximos capítulos de sua carreira - disse o dirigente.

Em meio às especulações no mercado de pilotos, o nome do #31 foi ligado a Haas, Mercedes, Sauber e Williams nas últimas semanas. Contudo, Ocon ganhou destaque negativo durante o GP de Mônaco ao se envolver em um acidente com Pierre Gasly, seu companheiro na Alpine. A equipe francesa está enfrentando inúmeras dificuldades para pontuar na temporada 2024 e encontrou uma boa oportunidade durante a corrida monegasca, em que viu Gasly se classificar em décimo e Ocon em 11º. As chances da equipe, no entanto, quase foram jogadas no lixo após a primeira volta.

De acordo com o site alemão Motorport-total, por exemplo, a Williams não vê Ocon como um “piloto de equipe” e, por isso, está explorando outras opções para o lugar de Logan Sargeant. Além disso, retirou o francês da lista de prioridades para guiar o carro britânico na próxima temporada, pois não acredita que ele seja o nome ideal para formar dupla com o anglo-tailandês Alexander Albon.

O incidente em Mônaco, aliás, pegou mal para os lados do piloto francês, não apenas pela punição de cinco posições no grid que tem para cumprir. A Alpine prometeu “consequências” e ameaçou tirá-lo do GP do Canadá, que acontece neste fim de semana. Dias depois, Esteban divulgou nota repudiando mensagens de abuso que tem recebido nas redes sociais e pregou respeito por todos os companheiros de equipe que teve na F1.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.