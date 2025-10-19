A coleção de medalhas do Brasil no Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico 2025 continua crescendo. No terceiro dia de competições no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira subiu ao pódio mais duas vezes, com as pratas conquistadas por Sabrina Custódio e Victoria Barbosa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sabrina Custódio: mais uma medalha na conta do Ciclismo

Após o ouro e o recorde mundial no primeiro dia, a paulista Sabrina Custódio confirmou o excelente momento e conquistou a medalha de prata na prova de velocidade da classe C2. A brasileira só foi superada na final pela suíça Flurina Rigling.

— Foi uma final muito disputada. Saio feliz com mais uma medalha, porque sei o quanto essa sequência de resultados representa. Estar no pódio de novo, diante da torcida, é uma sensação indescritível — destacou Sabrina.

continua após a publicidade

Victoria Barbosa repete a prata

A paranaense Victoria Barbosa também brilhou novamente. Na prova de 1km contrarrelógio da classe C1, ela garantiu sua segunda medalha de prata na competição, com o tempo de 1min48s194. O ouro e o novo recorde mundial ficaram com a australiana Tahlia Clayton-Goodie.

— Foi uma prova muito exigente. Trabalhei muito para esse momento e fico orgulhosa de estar competindo com as potências mundiais. Essa medalha representa todo o esforço da equipe — afirmou Victoria.

continua após a publicidade

Com as duas pratas deste sábado, o Brasil chegou a um total de sete medalhas (um ouro, cinco pratas e um bronze) nestes três primeiros dias de Mundial. O país ocupa a quinta posição no quadro geral. A campanha já supera a da edição anterior, em 2024, quando o Brasil conquistou duas pratas no total. A competição se encerra neste domingo (19).