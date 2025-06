Cinco skatistas brasileiras conquistaram classificação nas eliminatórias do Park feminino do World Cup Rome 2025, nesta quarta-feira (4), em Ostia, Itália. Fernanda Tonissi, Yndiara Asp, Isadora Pacheco, Dora Varella e Helena Laurino se juntarão a Raicca Ventura, que já estava garantida diretamente nas quartas de final programadas para esta sexta-feira (6).

Na fase classificatória, cada atleta realizou três voltas de 45 segundos, valendo apenas a melhor nota entre as tentativas. Tonissi obteve o melhor desempenho entre as do Brasil, alcançando 76.03 pontos em sua segunda volta, o que lhe garantiu o quarto lugar geral na classificação.

Asp terminou na sétima posição com 74.55 pontos conquistados em sua terceira apresentação. Pacheco ficou em 13º lugar ao marcar 72.70 pontos na segunda volta. Varella e Laurino completaram o grupo de classificadas do Brasil, terminando em 20º e 21º lugares, com 66.42 e 66.36 pontos, respectivamente.

Yndiara Asp (foto: Julio Detefon / CBSk)

O evento também contou com a participação de Flavia Tsuki Haraguchi e Fernanda Galdino, que não avançaram para a próxima fase. Haraguchi terminou em 39º lugar com 43.07 pontos em sua terceira volta, enquanto Galdino ficou na 48ª posição com 27.53 pontos na segunda apresentação.

Classificatórias masculinas do Park na Itália

As classificatórias masculinas acontecerão nesta quinta-feira (5), com a participação de Pedro Quintas, Luiz Francisco, Kalani Konig, Pedro Carvalho e Gui Khury, este último integrado à equipe do Brasil após a seletiva realizada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk).

Pelos critérios do torneio, oito skatistas entram diretamente nas quartas de final: os cinco melhores do ranking mundial 60 dias antes da competição e os três medalhistas do último evento realizado. Com isso, os brasileiros Augusto Akio (bronze em Paris 2024), Pedro Barros (prata em Tóquio 2020), Luigi Cini e Raicca Ventura já estão garantidos na próxima fase.