Kelly Piquet abre o jogo sobre relação com Max Verstappen : ‘Não foi planejada’

Kelly Piquet, influenciadora e filha do ex-automobilista Nelson Piquet, abriu o jogo sobre o início da relação com Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing, da Fórmula 1. Em entrevista ao portal TVI, na última sexta-feira (6), ela afirmou que o relacionamento não foi planejado.

A empresária comentou que o fato do holandês ser piloto de Fórmula 1, assim como o próprio pai, foi apenas uma mera coincidência. Na declaração, Kelly até brincou que teve outros namorados que não eram ligados ao automobilismo.

- Eu acabei casando com um piloto de F1, quer dizer, não sou casada ainda. Mas estou começando uma família. Mas não foi por querer, não foi planejado, claro que não. Já tive outros namorados que não eram. Foi o destino - contou a empresária.

A influenciadora participou da ICON Conference em Lisboa e comentou sobre os desafios de conciliar compromissos profissionais com a maternidade nas primeiras semanas após o nascimento da filha. Em maio deste ano, Kelly e Max Verstappen receberam Lily, primeira filha do casal, ao mundo.

- Vai ser o único trabalho que eu vou fazer esse verão. Então, foi muito especial por esse lado, mas vou tirar um tempo até voltar a fazer meus trabalhos - concluiu.

Quem é Kelly Piquet?

Kelly Piquet nasceu na Alemanha, mas possui nacionalidade brasileira. Além de ser filha de Nelson Piquet, também é da Sylvia Tamsma, modelo holandesa. Ela fala português, francês e inglês, mas também entende holandês e alemão.

A filha de Piquet se mudou para o Brasil quando tinha 12 anos, e chegou morar na Inglaterra, França e Estados Unidos, onde fez faculdade em Nova Iorque, de Relações Internacionais, com ênfase em Ciências Políticas e Economia. Além disso, a brasileira chegou a trabalhar com moda na revista “Vogue Latinoamerica”, atuando como assistente de estilista. Atualmente ela atua como modelo e influenciadora.

Relacionamento com Verstappen

Max Verstappen e Kelly Piquet assumiram namoro no réveillon de 2014 ao compartilhar cliques no nordeste brasileiro. Atualmente, o casal costuma compartilhar momentos de descontração em família com os seguidores nas redes sociais.