Jrue Holiday, Jayson Tatum e Derrick White (Foto: Brian Babineau/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 12:00 • Boston (EUA)

As finais da NBA são um sonho que todos os times querem alcançar um dia ou já conseguiu e quer voltar outras vezes. Dessa vez, teremos Boston Celtics e Dallas Mavericks decidindo quem vai ficar com o grande título. Os jogos se iniciam neste quinta-feira (6), a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, com transmissão da ESPN (TV por assinatura), o Star+ (serviço de streaming) e a Band (TV aberta) em parceria com o Prime Video.

O time de Boston aparece como um dos principais favoritos não só pelo momento, mas também pela história, afinal a franquia tem 17 vitórias da liga. A equipe de Jayson Tatum terminou a temporada regular com a melhor campanha. O Celtics marcou 64 vitórias e 18 derrotas, garantindo a primeira posição na Conferência Leste.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Enquanto isso, o Dallas vem em busca do seu segundo título de NBA. A equipe de Luka Dončić terminou a temporada regular na quinta colocação no Oeste. O Dallas marcou 50 vitórias e 32 derrotas, com o esloveno ganhando o MVP das finais de conferência.

Confira onde assistir, horário da partida e as datas dos outros confrontos abaixo:

🏀 BOSTON CELTICS X DALLAS MAVERICKS

NBA FINALS 2023/24

Data: 6 de junho, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: TD Garden, Estados Unidos

Onde assistir: ESPN, o Star+ e a Band

Confira abaixo o calendário dos jogos.

Jogo 1 - Dallas Mavericks x Boston Celtics — 6 de junho, às 21h30

Jogo 2 - Dallas Mavericks x Boston Celtics — 9 de junho, às 21h00

Jogo 3 - Boston Celtics x Dallas Mavericks — 12 de junho, às 21h30

Jogo 4 - Boston Celtics x Dallas Mavericks — 14 de junho, às 21h30

Jogo 5 - Dallas Mavericks x Boston Celtics — 17 de junho, às 21h30*

Jogo 6 - Boston Celtics x Dallas Mavericks — 20 de junho, às 21h30*

Jogo 7 - Dallas Mavericks x Boston Celtics — 23 de junho, às 21h00*

Caso necessário.*