Bia Haddad vence Kalinskaya e quebra nova marca no US Open

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/09/2024 - 10:25 • Nova York (EUA)

Com uma ótima atuação e uma ajuda da arbitragem em um ponto polêmico, Bia Haddad Maia, número 21 do mundo, se classificou, na madrugada deste domingo (1º), para a fase oitavas de final do US Open, último Grand Slam da temporada.

A brasileira derrotou a russa Anna Kalinskaya, 15ª favorita, por 6/3 e 6/1 após 1h20min de duração, em duelo realizado na quadra Louis Armstrong, a segunda principal do Aberto dos Estados Unidos.

Bia Haddad jogará pela primeira vez a segunda semana na competição e quebra um jejum que durava desde 1968, quando Maria Esther Bueno havia jogado as oitavas da competição - naquela ocasião, ela foi semifinalista em Nova York.

A brasileira atinge a segunda semana de um Grand Slam pela primeira vez na temporada e primeira desde Wimbledon no ano passado. Bia tentará a sua segunda quartas de final da carreira, nesta segunda-feira (2), contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo e duas vezes finalista do torneio.