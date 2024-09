Dulpa brasileira deixa US Open na segunda fase da competição (Foto: Andrew Ong/USTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/08/2024 - 21:45 • Nova York (EUA)

Rafael Matos e Marcelo Melo foram superados, neste sábado (31), pelos favoritos ao título Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic. A dupla brasileira deixa a competição na segunda rodada do US Open, último Grand Slam da temporada, com parciais de 6/3 6/7 (7/5) 6/3. A partida durou 2h09min.

Na foto, Rafael Matos e Marcelo Melo (Crédito: Fotojump)

Os brasileiros abriram a vantagem de 2 a 0, mas perderam de virada por 5 a 2. No segundo set no tiebreak, Matos e Melo fizeram 6 a 2 e fecharam no último set point. Na terceira etapa, uma quebra no oitavo game deu a vantagem para a dupla europeia que fechou o jogo na terceira oportunidade.

Agora Rafael e Marcelo concentram seus esforços na Copa Davis em Bolonha, na Itália. Mas ainda restam representantes brasileiros no US Open, Bia Haddad (com Laura Siegemund) e Luisa Stefani (com Demi Schuurs) disputam as finais por duplas.