Bia Haddad se pronuncia sobre ponto polêmico no US Open

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/09/2024 - 11:34 • Nova York (EUA)

Bia Haddad se pronunciou pela primeira vez sobre o ponto polêmico marcado no duelo do US Open contra a russa Anna Kalinskaya, realizado na madrugada de domingo (1º). Ainda no começo do jogo, a brasileira conseguiu tocar com raquete na bola, mas a amarelinha tocou na quadra dela antes de passar para o outro lado. A árbitra da cadeira, Miriam Bley, no entanto, não viu o segundo quique e assinalou o ponto para a paulistana. Em entrevista ao "SporTV 3", a atleta comentou o lance.

- Foi uma situação polêmica. É uma situação que não é fácil, pois é interpretativa. Quando eu bati na bola, meu feeling de jogadora era que a bola tinha dado um quique, tanto é que eu termino o ponto, eu vibro. A árbitra, o feeling dela também foi esse, quando ela chamou a revisão, ela continuou com a opinião dela. É discutível o quanto que a bola pinga e pega na minha raquete. É uma situação polêmica. Aconteceu, aconteceu. É tênis. Acontece em várias jogadas, em outras circunstâncias, às vezes tem um voleio... Em minha carreira, sempre fui muito verdadeira, segui meu feeling, minha intuição, sou muito sincera, sou respeitada pelos meus valores, meu respeito pelos adversários. Quanto a isso, não tenho muito o que dizer. A polêmica é válida - disse a 21ª colocada do ranking mundial.

A United States Tennis Association (USTA), órgão responsável por gerir o tênis nos Estados Unidos, admitiu que houve um erro no sistema de revisão em vídeo.

Bia Haddad sofreu críticas de grandes nomes do tênis como Rennae Stubbs, ex-técnica de Serena Williams, multicampeã de Grand Slams. Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, ironizou o erro da arbitragem. Fernando Meligeni e Teliana Pereira reprovaram a atitude da brasileira no jogo.

A brasileira derrotou a russa Anna Kalinskaya, 15ª favorita, por 6/3 e 6/1 após 1h20min de duração, em duelo realizado na quadra Louis Armstrong, a segunda principal do Aberto dos Estados Unidos. Com isso, se classificou para as oitavas de final do torneio pela primeira vez na carreira.