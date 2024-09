Rublev tem ataque de fúria e se machuca com raquete no US Open

Andrey Rublev no US Open, nos Estados Unidos (Foto: JAMIE SQUIRE /AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 10:45 • Nova Iorque (EUA)

Andrey Rublev teve um ataque de raiva na partida contra o búlgaro Grigor Dimitrov pelo US Open, no domingo (1º), em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O russo perdeu para o nono do ranking por 3 sets a 2 (parciais de 6/3, 7/6(3), 1/6, 3/6 e 6/3). E assim, bateu com a raquete e cortou a própria mão, e precisou de atendimento.

Rublev se irritou ainda no primeiro set, quando perdia por 4 games a 1. O tenista se descontrolou após errar uma bola que jogou na rede e descontou a raiva na raquete. Em seguida, Andrey machucou a própria mão e precisou de atendimento para estancar o sangramento do corte.

Rublev se irritou logo no primeiro set da partida (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Mais calmo no segundo set, Rublev teve chances d evencer com uma quebra, sacando para a vitória, mas Dimitrov virou e levou no tie-break. Mesmo com a reação do russo, aproveitando os erros do adversário e levando as duas parciais seguintes. No entanto, o búlgadro logo se recuperou, fechando o quinto set com três games de vantagem.

Grigor chegou às quartas de final do US Open pela primeira vez desde 2019. O búlgaro enfrentará Frances Tiafoe na próxima. A partida será na terça-feira (3º), com o horário a ser definido.