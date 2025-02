Bia Haddad se despede na semi de duplas no WTA 1000 de Doha

Bia Haddad e sua dupla não conseguiram a vaga para a final e se despedem do WTA 1000 de Doha. Depois de uma vitória, de virada, na última rodada, a brasileira e a alemã Laura Siegemund foram eliminadas, nesta sexta-feira (14), na semifinal de duplas do Aberto de Doha, no Qatar. Com isso, as tenistas perderam uma premiação de US$ 3,6 milhões.

Na oportunidade, Bia Haddad e Siegemund caíram diante da dupla da chinesa Xinyu Jiang e a taiwanesa Fang Wu. A derrota sem muita resistência teve como placar final 2 sets a 0, para as adversárias da brasileira, com parciais de 6/2 6/3.

Apesar da dura eliminação, a campanha de Bia Haddad e Laura Siegemund foi sólida no torneio de duplas. Durante as primeiras rodadas, a dupla, entre a brasileira e a alemã, derrotou duas das cabeças de chave em solo árabe.

Fora do Aberto de Doha, a tenista brasileira continua no continente asiática para mais uma competição. Agora, Bia Haddad segue para a disputa do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, que começa já neste domingo (16).

