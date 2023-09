A medalhista olímpica de Tóquio entrou como alternate e derrotou a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, 82ª colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 0/6 7/6 (7/4) 6/4 após 2h41min de batalha: "Jogo duro, condições muito difíceis pra mim porque eu decidi vir de última hora, cheguei aqui na China hoje mesmo. Comecei o jogo bem lenta, estava muito torpe, parecia que eu via três bolas, meu olho ardia, mas eu queria muito e não ia desistir de tentar. Seguir acreditando foi a chave, fui ficando no jogo e as coisas começaram a acontecer. Talvez em dois momentos tenha jogado bem foram no final do segundo set e no 5 a 4 do terceiro. O resto eu tentava colocar a bola em quadra e correr de um lado para o outro", disse a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.