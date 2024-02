Wild começou com uma quebra e dominava os games de saque, na quadra mais rápida e seca do saibro chileno, com uma leve altitude. O primeiro set terminou com 6/4 sem intercorrências. No segundo, o brasileiro começou com tudo, abriu duas quebras e tinha total controle das ações. Eis que ele perdeu chances de confirmar a segunda quebra, sofreu uma e os erros apareceram. Burruchaga cresceu e empatou em 3 a 3. O paranaense então venceu um sétimo game lutado, tornou a quebrar, fez 5 a 3 e fechou bem no serviço com direita fora do adversário na devolução. Ele vibrou bastante.