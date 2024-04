Bia Haddad em ação (Foto: Marcello Zambrana/DGW)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 21:49 • São Paulo (SP) • Atualizada em 12/04/2024 - 23:48

Bia Haddad Maia e Laura Pigossi não conseguiram emplacar seu melhor desempenho no tênis na noite desta sexta-feira (12), em São Paulo, e perderam os dois primeiros jogos de Brasil x Alemanha, válidos pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A paulistana Bia Haddad caiu diante da alemã Laura Siegemund, 85ª colocada no ranking, em dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, o Brasil já saiu atrás na competição, no Ginásio do Ibirapuera com cerca de nove mil pessoas.

➡️ Jovem de 16 anos quebra recorde de Usain Bolt que durava mais de 20 anos

O barulho da torcida verde e amarela não foi capaz de mudar o rumo do encontro. Bia manteve o nível irregular dos últimos dois meses e errou 31 bolas durante o confronto.

Na tentativa do Brasil buscar o empate com Laura Pigossi, o que se viu foi uma grande reviravolta da alemã Tatjana Maria, 66ª colocada do mundo.

Após perder o primeiro set por 6 a 2, Tatjana demonstrou mais consistência que a brasileira e fechou os dois sets seguintes com 6 a 4. Diante disso, a Alemanha garante larga vantagem contra o Brasil na Billie Jean King Cup.