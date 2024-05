Bia Haddad Maia venceu a americana Emma Navarro em Estrasburgo (Foto: Oscar del Pozo / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 11:03 • Estrasburgo (França)

A brasileira Bia Haddad Maia, número 14 do mundo, estreou com vitória, nesta quarta-feira (22), no WTA 500 de Estrasburgo, na França. A brasileira enfrentou a americana Emma Navarro no evento jogado no piso de saibro.

A paulistana sofreu contra a 24ª colocada, mas saiu com o triunfo por 6/4 7/6 (7/1) após 2h16min de duração na quadra central. Este foi o terceiro jogo entre as duas, com a segunda vitória da brasileira - que também havia tido dificuldades para vitória apertada em dois sets no WTA 1000 de Madri, na Espanha, no final de abril.

Bia Haddad chegou a ficar abaixo com 3 a 0 no primeiro set, depois 4 a 3, mas virou para 5 a 4 e, após longo game, fechou por 6/4. Saiu abaixo com quebra no segundo, se recuperou, pulou na frente, sacou em 5 a 4. Na sequência, teve dois match-points, tomou a virada e levou ao tie-break, onde foi dominante.

Bia Haddad Maia é a 14ª colocada no ranking mundial (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Bia volta a jogar nesta quinta-feira (22) contra a russa Liudmila Samsonova, 19ª colocada, por vaga nas semifinais do tornei. Este é o último preparatório antes de Roland Garros.

Na chave de duplas, Luisa Stefani, 10ª do mundo, e a holandesa Demi Schuurs estrearam com vitória. Elas derrotaram a dupla russa Vera Zvonareva e Diana Shnaider por 6/3 7/5. Luisa e Demi fizeram um primeiro set confortável com uma quebra no meio. No segundo, quebraram o saque das adversárias logo no início, abriram 2 a 0, mas cederam o empate. Tiveram duas chances de quebra quando o set estava 4 a 4, chegaram a ficar atrás, mas se recuperaram e fecharam em 7 a 5.

Stefani e Schuurs enfrentam a mexicana Giulia Olmos e a russa Alexandra Panova nas quartas de final. A partida pode marcar uma revanche para a brasileira e a holandesa, após a derrota em Roma. O confronto está marcado para quinta-feira (23).