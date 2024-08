Bia Haddad arrasa e vai às oitavas de duplas no US Open

Siegemund, à esquerda, e Bia, à direita, se cumprimentam durante o US Open (Foto: AL BELLO / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/08/2024 - 15:05 • Nova York (EUA)

Bia Haddad Maia segue invicta nesta edição do US Open. A brasileira se classificou para a fase de oitavas de final de duplas do último Grand Slam da temporada, realizado no piso duro de Nova York, nesta sexta-feira (30).

A brasileira e a alemã Laura Siegemund, atual vice-campeã do torneio, derrotaram a dupla americana formada por Robin Montgomery e Clervie Ngounoue por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 48 minutos de duração na quadra 17 de Flushing Meadows.

O jogo foi complicado apenas no começo, quando foram quebradas e ficaram 2 a 0 abaixo, mas depois veio o pneu moral e o segundo set confiante fechando no terceiro match-point.

Com as duas vitórias e vaga inédita na terceira rodada de simples, a paulistana soma quatro triunfos no Aberto dos Estados Unidos e vai buscar vaga nas quartas de final de duplas contra a dupla da chinesa Xinyu Jiang e a japonesa Makoto Ninomya ou a dupla cabeça de chave 7 da letã Jelena Ostapenko e a ucraniana Liudmila Kichenok.

Bia volta à quadra em simples neste sábado (31) contra a russa Anna Kalinskaya, cabeça de chave 15.