Alcaraz é surpreendido por 74 do mundo no US Open e desabafa: ‘Não estou forte’

Alcaraz se lamenta após derrota para Zandschulp em Nova York (Foto: Luke Hales / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/08/2024 - 09:45 • Nova York (EUA)

Campeão da edição 2022 do US Open, o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro da ATP, foi surpreendido por um inspirado holandês Botic van der Zandschulp, 74º, e teve uma queda precoce na segunda rodada do último Grand Slam do ano.

O espanhol batalhou por 2h21, mas acabou superado com placar de 6/1, 7/5 e 6/4, tendo convertido o mesmo número de aces de Zandschulp, dois, e cometido uma dupla-falta contra sete do holandês, que disparou 22 bolas vencedoras contra 21 do espanhol, que cometeu 27 erros não-forçados a 21 de Zandschulp.

Zandschulp, que tem como principal campanha em Nova York as quartas de final em 2021, encara o britânico Jack Draper, 25º, que vem de vitória em sets diretos contra o argentino Facundo Acosta, 64º, por placar de 6/4, 6/2 e 6/2.

Em entrevista coletiva, o espanhol desabafou.

- Não sei o que dizer agora. Primeiro de tudo, ele jogou muito bem. Ele jogou um tênis muito bom. Achei que ele me daria mais pontos de graça. Ele não cometeu muitos erros que eu achei que ele cometeria. Foi um pouco confuso. Eu não soube como administrar ou lidar com isso. Não consegui aumentar meu nível. Acho que meu nível permaneceu o mesmo durante toda a partida e não foi o suficiente para fazer isso ou para me dar a chance de entrar na partida ou tentar me dar chances - confessou.

- O que posso dizer? Não me senti bem batendo na bola. Cometi muitos erros. Quando quis voltar, era tarde demais - resumiu.

Para a imprensa de língua espanhola, Alcaraz expressou detalhes da sua frustração.

- Não sei o porquê, porque eu estava vindo de um verão espetacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saindo de lá dizendo que mentalmente tinha dado um passo à frente, como se tivesse percebido que para ganhar grandes coisas ou Grand Slams é preciso estar com a cabeça firme. Eu venho nessa gira e é como se eu tivesse dado passos para trás. Tipo, mentalmente não estou bem, não estou forte. Entre os problemas que tenho é que não sei me controlar, não sei administrar e isso para mim é realmente um problema - desabafou.