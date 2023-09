Na classe BRA-RGS, o Cristalino, do Iate Clube do Rio de Janeiro, de Renato Fernandes, venceu mais uma regata e segue na frente com dois pontos perdidos e com o Buscapé em segundo lugar com quatro pontos perdidos e o Orion em terceiro com seis.A Semana Internacional de Vela de Angra dos Reis conta importantes pontos na disputa da Copa Brasil de Vela de Oceano que definirá os melhores barcos na temporada para as classes ORC e BRA-RGS.Ainda há mais dois dias de disputa com regatas no sábado e no domingo a partir das 12h e a premiação do Campeão Brasileiro e dos campeões das demais classes a partir das 18h. Ao todo são 45 barcos com cerca de 300 velejadores de todo o Brasil e da Argentina. Além da ORC e BRA-RGS estão na disputa veleiros do Bico de Proa e da classe Cruzeiro.