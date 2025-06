Nesta terça-feira (10), o técnico Bernardinho anunciou a lista de 14 atletas relacionados para a estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. A Seleção estreia nesta quarta-feira (11), contra o Irã, às 17h30 (horário de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão pelo SporTV e pelo streaming VBTV, da Volleyball World.

continua após a publicidade

➡️MVP da Superliga, Lucão renova com Cruzeiro para temporada

Sem o levantador Bruninho, que assumiu o papel de capitão da Seleção em 2013, o novo líder dentro de quadra será o central Flávio, de 32 anos. Experiente, o atleta esteve no grupo que disputou os Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, e joga no voleibol italiano desde 2021, atualmente, defendendo as cores do Trentino.

Os opostos Alan e Chizoba, o central Matheus Pinta, e o levantador Rhendrick, que foram convocados mas não estão na lista, podem ser relacionados por Bernardinho nas próximas partidas da primeira semana.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira já enfrentou o Irã seis vezes desde a criação da VNL, em 2018, e permanece invicta no histórico do confronto. Na primeira semana da Liga das Nações, o Brasil também terá como adversários Cuba, Ucrânia e Eslovênia, sediado no Rio de Janeiro até o domingo (15).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Masculina na VNL

Em processo de renovação, a Seleção Masculina conquistou seu único título da Liga das Nações em 2021, quando superou a Polônia na decisão. Nas três edições seguintes, porém, não subiu ao pódio, parando nas quartas de final.

continua após a publicidade

Brasil tem grupo renovado para novo ciclo (foto: Kauhan Fiaux)

Veja a lista de relacionados para Brasil x Irã

Levantadores: Cachopa e Brasília

Opostos: Darlan e Sabino

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lukas Bergmann, Maicon e Arthur Bento

Centrais: Judson, Thiery e Flávio

Líberos: Maique e Alê Elias