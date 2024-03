Ben Sulayem durante o GP da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Publicada em 23/03/2024 - 14:03 • Atualizada em 23/03/2024 - 16:27

Presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem se manifestou pela primeira vez sobre as duas investigações dais quais foi alvo nas últimas semanas. Em uma carta enviada aos membros do órgão regulador, o emiradense afirmou ter sido vítima de ataques “maliciosos” que visam desestabilizá-lo.

A primeira denúncia, das duas que foram investigadas de forma conjunta contra Ben Sulayem, foi sobre manipulação de resultados. O dirigente foi acusado de ter tentado reverter uma punição de 5 segundos dada ao espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Arábia Saudita de 2023.

A segunda foi em relação a uma tentativa de barrar o processo de aprovação do circuito de rua de Las Vegas, novidade no calendário da Fórmula 1 na última temporada. O Departamento de Compliance da FIA acabou absolvendo o dirigente em ambos os casos.

Em uma carta enviada aos membros da entidade, Ben Sulayem afirmou que os acontecimentos recentes “se desenrolaram com o objetivo claro de atingir o coração da nossa liderança e minar os alicerces da nossa Federação”, acrescentando que a mesma “foi vítima de vazamentos maliciosos de informações confidenciais e sensíveis, manchando nossa reputação e causando preocupação entre nossos membros”.

— No entanto, apesar destes ataques dirigidos ao meu carácter e à nossa organização como um todo, emergimos mais fortes e mais resolutos do que nunca. Sabemos que o objetivo final destes atos repreensíveis era me atingir e enfraquecer a própria essência da FIA — declarou Sulayem.

Christian Horner e Ben Sulayem (Foto: Chandan Khanna / AFP)

As denúncias contra o emiradense não foram as únicas que afetaram o mundo do automobilismo e da F1 nos últimos meses. O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, também virou alvo de investigação por comportamento inapropriado em relação a uma funcionária do time de Milton Keynes. Ainda que o britânico tenha sido absolvido das acusações, a denunciante apresentou queixa contra Christian à FIA, sinalizando que a história ainda terá um desenrolar.

Além disso, na última quarta-feira (20), Susie Wolff decidiu cobrar explicações da entidade sobre os motivos que fizeram ela e o marido, Toto Wolff, chefe da Mercedes, serem investigados no fim do ano passado por suposto conflito de interesse. A diretora da F1 Academy confirmou a formalização de uma queixa-crime contra a Federação.

Enquanto chefes de equipe e pilotos cobram cada vez mais por transparência nos processos de julgamento de tais casos, Ben Sulayem afirmou em um outro trecho da carta que está comprometido com um ambiente de transparência, responsabilidade e integridade inabalável dentro da FIA.