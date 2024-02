O "Caso Horner" segue ganhando mais detalhes. O chefe da Red Bull Racing (RBR) é investigado internamente pela equipe após ser acusado por uma funcionária de má conduta. A novidade agora é que a acusação contra ele teria sido mesmo por assédio sexual.



A informação é do jornal holandês De Telegraaf. Segundo a publicação, Christian Horner teria enviado mensagens de cunho sexual à funcionária que fez a denúncia durante "um período de tempo considerável".



Ainda de acordo com o periódico holandês, Horner teria tentado chegar a um acordo com a funcionária, oferecendo o valor de £650 mil (aproximadamente R$ 4 milhões), que foi recusado pela denunciante.



Na última sexta-feira, Horner participou de uma primeira reunião sobre o caso com investigadores independentes em Londres. As discussões teriam durado mais de oito horas, e o caso não foi solucionado de imediato.



A F1 retorna em 2 de março de 2024 com o GP do Bahrein, primeira de 24 etapas na maior temporada da história da categoria.