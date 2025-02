BCLA: Boca Juniors domina Toros de Chiriquí na última partida da fase de grupos

Pela última rodada do Grupo B da Basketball Champions League Americas (BCLA), o Boca Juniors venceu o Toros de Chiriquí por 114 a 70, nesta terça-feira (11), no Ginásio Hector Etchart, em Avellaneda, na Argentina. Classificados para as quartas de final, antes mesmo deste confronto, a equipe Xeneize não teve dificuldade para vencer os panamenhos, com amplo domínio ofensivo e defensivo. Ao fim da partida, todos os jogos das quartas de final do torneio foram definidos.

continua após a publicidade

➡️ BCLA: Minas e Flamengo vencem em última rodada da fase de grupos

Apesar da vitória, o Boca Juniors fica apenas na segunda colocação do Grupo B, com 10 pontos, apenas atrás do Flamengo, com 11. Nas quartas de final, o Rubro-Negro Carioca encara o Paisas, da Colômbia, já a equipe argentina enfrenta o Real Estelí, da Nicarágua.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi Boca Juniors x Toros de Chiriquí - BCLA

Logo no primeiro quarto, o Boca Juniors mostrou amplo domínio e abriu 26 a 7 em oito minutos, nos lances finais, o Toros conseguiu converter dois lances livres para diminuir um pouco a desvantagem, 30 a 13. No segundo quarto, o time panamenho cresceu na partida e ficou cinco pontos atrás, 33 a 28, após sequência de Michael Hicks e Roberto Armstrong. Porém, a equipe argentina retomou o controle da partida e voltou a ter vantagem de 17 pontos, 51 a 34.

continua após a publicidade

O Boca Juniors venceu o Toros de Chiriqui por 117 a 70 (Foto: Divulgação/Boca Juniors)

Após o intervalo, o domínio do Boca Juniors aumentou. Os Xeneizes aumentaram o ritmo e abriram 34 pontos após o fim do terceiro quarto. Nos 10 minutos finais, os argentinos não aliviaram o ritmo e aumentaram mais a diferença no placar, para 44 pontos, 114 a 70.

Confrontos das quartas de final da BCLA