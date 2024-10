Autor do primeiro gol, Ferrão exalta título do Brasil no futsal: ‘Alegria para o povo brasileiro’

Pivô marcou na final contra a Argentina (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 17:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos heróis do sexto título do Brasil no futsal, Ferrão se emocionou e exaltou a grande conquista do país no esporte. O pivô, que sofreu uma grave lesão em 2023, deu a volta por cima e foi peça fundamental no hexacampeonato contra a Argentina, neste domingo (6).

Três vezes eleito o melhor jogador do mundo, Ferrão lesionou o tendão de Aquiles da panturrilha esquerda e ficou quase um ano afastado das quadras em recuperação. Felizmente, o pivô conseguiu se recuperar a tempo e realizar o grande sonho.

- Há um ano atrás tive uma lesão, já estava pensando nesse momento que eu sempre sonhei, principalmente porque ficamos muito perto no último Mundial. Chegamos aqui, tivemos contratempos de lesões, eu fui um deles. Antes da Copa tive outra pequena lesão muscular, mas felizmente pude ajudar - revelou.

O pivô se emocionou ao exaltar a conquista brasileira e de todo apoio que o elenco recebeu. No final, Ferrão mandou um recado para os jovens que sonham em jogar futsal profissionalmente.

- É uma grande felicidade fazer parte desse grupo, desde o começo da competição a gente demonstrou essa união, essa força, sentindo todo o povo brasileiro que nos deu apoio. O Brasil está de novo onde sempre mereceu estar, que é campeão do mundo - comemorou.

(Foto: Leto Ribas/CBF)

- É uma alegria para o povo brasileiro que vive o esporte, e a gente pode proporcionar esses momentos. Quantas crianças não estão nos colégios numa quadra jogando futsal, quantas pessoas não sonham com essa conquista, e nós temos o prazer de representar isso. Para todas as crianças que sonham em estar aqui, que nunca desistam de sonhos e que sempre busquem o melhor na vida de vocês - finalizou.

O Brasil voltou a conquistar a Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. Neste hiato de títulos, a Seleção Brasileira parou no Irã, nas oitavas de final, em 2016; e na semifinal, diante dos próprios argentinos, em 2021. Agora hexacampeã (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024), a Amarelinha aumentou a distância de títulos para os outros países: a Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina, com um, cada.