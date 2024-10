Voltando a atuar como dupla depois de cinco anos, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi foi derrotado na final do Pan-Americano de tênis de mesa, em El Salvador, nesta quarta-feira (16). Principais nomes do tênis de mesa brasileiro na atualidade, eles foram superados por Giulia Takahashi, irmã de Bruna, e Guilherme Teodoro.

continua após a publicidade

Acostumados a atuar juntos, Takahashi e Teodoro venceram por um apertado 3 a 2 (parciais de 5/11, 11/7, 11/9, 5/11 e 11/6). Bruna e Hugo até saíram na frente, mas tomaram a virada. Na sequência, venceram o quarto set com autoridade. No entanto, não repetiram o bom desempenho na última parcial.

➡️ Bia Haddad encerra tabu contra Boulter e encara Badosa nas quartas em Ningbo

Giulia Takahashi ainda pode ganhar mais um ouro. Ao lado de Laura Watanabe, a jovem mesatenista está na final do torneio de duplas feminino. A parceria brasileira tem pela frente as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega.

continua após a publicidade

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro conquistam o ouro no Pan-Americano (Foto: Divulgação / ITTF Americas)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi

Namorados, Hugo Calderano e Bruna Takahashi não atuavam em dupla desde o Aberto da Hungria de 2019. A experiência no Pan-Americano foi um teste, já que os dois cogitam jogar lado a lado em outras oportunidades. Calderano, que sempre priorizou as disputas individuais, não descarta traçar um plano que envolva mais torneios em dupla no ciclo até Los Angeles 2028.