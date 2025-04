ATP 500 de Munique terá brasileiros em busca do título; conheça

O ATP de Munique começa nesta segunda-feira (14) e conta com dupla brasileira em busca do título. Rafael Matos e Marcelo Melo, vencedores do Rio Open em 2025, disputam o torneio internacional e são os únicos brasileiros da competição.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A parceria dos atletas se formou pela primeira vez em maio de 2024. Juntos, os compatriotas já faturaram dois títulos em quatro finais disputadas.

Marcelo Melo tem 41 anos e já foi o número 1 do mundo. O jogador acumula mais de 35 títulos no profissional, incluindo dois Grande Slams. Já Rafael Matos é gaúcho e tem 29 anos. Mesmo com menos experiência, o jogador está acostumado a quebrar tabus. Em 2023, no Australian Open, o tenista venceu um Grande Slam junto com a brasileira Luisa Stefani. Foi a primeira vez que uma parceria 100% verde e amarela foi campeã na categoria.

continua após a publicidade

➡️Alexander Zverev cai no ranking, mas busca vitória em ATP inédito de Munique

A dupla masculina irá estrear, nesta terça-feira (15), contra a dupla 100% alemã Mark Wallner x Jakob Schnaitter. Os jogos do ATP de Munique serão transmitidos pelo canal fechado ESPN e o streaming Disneyplus.

Na categoria individual masculina, o Brasil não terá representantes. João Fonseca só voltará às quadras no Masters 1000 de Madri.

Brasileiros que irão disputar ATP de Munique conquistaram 1º título 100% brasileiro do Rio Open

Rafael Matos e Marcelo Melo foram campeões do Rio Open 2025. (Foto: Fotojump)

Rafael Matos e Marcelo Melo venceram a final do Rio Open 2025 e marcaram seus nomes na história do tênis mundial. A dupla 100% brasileira, formada por um gaúcho e um mineiro, conquistou o título do maior torneio sul-americano, o ATP 500 do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (23). Com a vitória, os tenistas ainda arrecadaram uma premiação de 2,3 milhões de euros (mais de R$ 13 milhões).

continua após a publicidade

A parceria entre Rafael Matos, da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), e do ex-número 1 do mundo Marcelo Melo, derrotou os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0. Com parciais de 6/2 e 7/5, o jogo teve 1h37min de duração na lotada quadra central Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro.

Matos e Melo conquistaram o primeiro título de uma dupla 100% brasileira no torneio: o mineiro faturou sua primeira conquista e Rafa se consolidou como o primeiro bicampeão nacional. Em 2024, o tenista gaúcho levou para caso o troféu com o colombiano Nicolas Barrientos.

Rafael Matos ergueu seu 10º troféu de dupla nível ATP e Melo o 39º. A parceria faturou o segundo caneco juntas em quatro finais disputadas. Os brasileiros venceram o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, no ano passado, e foram vices no ATP 500 de Washington e, na semana passada, em Buenos Aires.