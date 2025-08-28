Atletismo: brasileiro é quinto em final da Diamond League
Brasileiro participou de final
O brasileiro Matheus Miranda foi quinto colocado na prova dos 400m com barreiras da final da Diamond League de 2025. Ele fez o tempo de 48.21 segundos, enquanto o vencedor da prova, o norueguês Karsten Warholm, marcou 56.70.
O melhor tempo de Matheus Miranda na prova havia sido um 48.08, conquistado na etapa chinesa da competição.
Confira o resultado
- 1º | Karsten Warholm - tempo (46.70s)
- 2º | Abderrahman Samba - tempo (47.45s)
- 3º | Ezekiel Nathaniel - tempo (47.56s)
- 4º | Cj Allen - tempo (48.00s)
- 5º | Matheus Lima - tempo (48.21s)
- 6º | Trevor Bassitt - tempo (48.29s)
- 7º | Alastair Chalmers - tempo (48.88s)
- 8º | Berke Akçam - tempo (49.01s)
As finais da Diamond League antecedem o Mundial de Tóquio, que acontece no próximo mês. O vencedor em cada uma das disciplinas já ganha um convite para o Mundial de Atletismo de 2025.
Tudo sobre as finais da Diamond League: horários, disciplinas e onde assistir
- 12:30: Final Lançamento de Disco Masculino
- 12:30: Final Lançamento de Disco Feminino
- 12:53: Final Salto em Altura Masculino
- 13:19: Final Salto Triplo Masculino
- 13:19: Final Salto Triplo Feminino
- 13:34: Final 400m Feminino
- 13:42: Final 400m Masculino
- 13:49: Final 3000m Feminino
- 14:08: Final 100m com Barreiras Feminino
- 14:17: Final 3000m com Obstáculos Masculino
- 14:34: Final 110m com Barreiras Masculino
- 14:40: Final 1500m Feminino
- 14:45: Final Lançamento de Dardo Masculino
- 14:45: Final Lançamento de Dardo Feminino
- 14:50: Final 1500m Masculino
- 15:02: Final 100m Feminino
- 15:09: Final 3000m com Obstáculos Feminino
- 15:27: Final 100m Masculino
- 15:35: Final 400m com Barreiras Feminino
- 15:40: Final Salto em Distância Feminino
- 15:44: Final 400m com Barreiras Masculino
- 15:52: Final 3000m Masculino
- 16:09: Final 800m Feminino
- 16:20: Final 800m Masculino
- 16:30: Final 200m Feminino
- 16:39: Final 200m Masculino
