imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Atletismo: brasileiro é quinto em final da Diamond League

Brasileiro participou de final

Matheus Lima após prova das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Wander Roberto/COB)
Matheus Lima após prova das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Wander Roberto/COB)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
17:11
O brasileiro Matheus Miranda foi quinto colocado na prova dos 400m com barreiras da final da Diamond League de 2025. Ele fez o tempo de 48.21 segundos, enquanto o vencedor da prova, o norueguês Karsten Warholm, marcou 56.70.

Resumo do primeiro dia das finais da Diamond League 2025

O melhor tempo de Matheus Miranda na prova havia sido um 48.08, conquistado na etapa chinesa da competição.

Confira o resultado

  1. 1º | Karsten Warholm - tempo (46.70s)
  2. 2º | Abderrahman Samba - tempo (47.45s)
  3. 3º | Ezekiel Nathaniel - tempo (47.56s)
  4. 4º | Cj Allen - tempo (48.00s)
  5. 5º | Matheus Lima - tempo (48.21s)
  6. 6º | Trevor Bassitt - tempo (48.29s)
  7. 7º | Alastair Chalmers - tempo (48.88s)
  8. 8º | Berke Akçam - tempo (49.01s)

As finais da Diamond League antecedem o Mundial de Tóquio, que acontece no próximo mês. O vencedor em cada uma das disciplinas já ganha um convite para o Mundial de Atletismo de 2025.

Matheus Lima (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre as finais da Diamond League: horários, disciplinas e onde assistir

  • 12:30: Final Lançamento de Disco Masculino
  • 12:30: Final Lançamento de Disco Feminino
  • 12:53: Final Salto em Altura Masculino
  • 13:19: Final Salto Triplo Masculino
  • 13:19: Final Salto Triplo Feminino
  • 13:34: Final 400m Feminino
  • 13:42: Final 400m Masculino
  • 13:49: Final 3000m Feminino
  • 14:08: Final 100m com Barreiras Feminino
  • 14:17: Final 3000m com Obstáculos Masculino
  • 14:34: Final 110m com Barreiras Masculino
  • 14:40: Final 1500m Feminino
  • 14:45: Final Lançamento de Dardo Masculino
  • 14:45: Final Lançamento de Dardo Feminino
  • 14:50: Final 1500m Masculino
  • 15:02: Final 100m Feminino
  • 15:09: Final 3000m com Obstáculos Feminino
  • 15:27: Final 100m Masculino
  • 15:35: Final 400m com Barreiras Feminino
  • 15:40: Final Salto em Distância Feminino
  • 15:44: Final 400m com Barreiras Masculino
  • 15:52: Final 3000m Masculino
  • 16:09: Final 800m Feminino
  • 16:20: Final 800m Masculino
  • 16:30: Final 200m Feminino
  • 16:39: Final 200m Masculino

