Atletas do remo mortos em acidente terão velório coletivo em Pelotas

Um velório coletivo marcará as últimas homenagens às nove vítimas fatais do acidente com uma van que transportava atletas de remo. Os corpos dos sete remadores, do treinador e do motorista devem chegar a Pelotas, no Rio Grande do Sul, no início da tarde desta terça-feira (22).

A cerimônia está marcada para a sede campestre do Centro Português 1º de Dezembro, clube onde treinavam os atletas do projeto Remar para o Futuro. Depois, os sepultamentos serão realizados de forma individual, por cada uma das famílias.

O acidente que vitimou as nove pessoas aconteceu na noite de domingo, 20, em Guaratuba, no interior do Paraná. O grupo voltava de São Paulo após disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo. A van em que estavam foi atingida por um caminhão contêiner. Apenas um dos atletas, João Pedro Milgarejo, de 17 anos, e o motorista do caminhão, sobreviveram. Eles tiveram ferimentos leves.

Morreram no acidente Samuel Benites Lopes, de 15 anos; Henry Fontoura Guimarães, 17; João Pedro Kerchiner, 17; Helen Belony, 20; Nicole da Cruz, 15; Angel Souto Vidal, 16; Vitor Fernandes Camargo, 17; Oguener Tissot (coordenador), 43; e Ricardo Leal da Cunha (motorista), de 52 anos.

Carreta se chocou com a van e tombou sobre o veículo (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Como foi o acidente com os atletas do remo

A Polícia Civil ainda investiga as causas do acidente, mas informações preliminares apontam que o caminhão teria perdido os freios. Assim, ele acabou se chocando com a van, que colidiu com um carro à frente e rodou na pista; na sequência, o caminhão atingiu novamente a van com os atletas, jogou-a para fora da pista e tombou sobre ela.

O projeto Remar para o Futuro foi criado em 2016. Ele era realizado em parceria pelo Clube Centro Português 1º de Dezembro, Academia de Remo Tissot, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e prefeitura da cidade. Por causa da tragédia, Pelotas decretou luto oficial por sete dias.