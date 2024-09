Duncan Free e Drew Ginn em Atlanta 2004 (Foto: MLADEN ANTONOV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Drew Ginn, um dos atletas mais premiados da Austrália, teve suas medalhas olímpicas roubadas em um assalto no início desse mês. Segundo as informações da imprensa nacional divulgadas nesta segunda-feira (16), os objetos foram furtados no dia 6 de setembro dentro da mala do carro de Ginn. O veículo estava estacionado enquanto o atleta participava de uma conferência em Brunswick, no norte de Melbourne, na Austrália.

Ginn foi um dos membros do time de remo multicampeão olímpico conhecido como “Oarsome Foursome”. Ao longo da carreira, o atleta ganhou quatro medalhas olímpicas: ouro em Atlanta 1996, Atenas 2004 e Pequim 2008, e prata em Londres 2012. Todas as medalhas estavam no carro e foram roubadas.

— É um pedaço de metal, mas para mim é uma sensação terrível pensar e imaginar que as medalhas podem não estar na minha família. Gosto da ideia de que essas medalhas são para a Austrália. Não é só você, como atleta, representando seu país, você está representando cada pessoa. Elas são muito valiosas para a família e amigos, mas não podem ser seguradas. Estavam escondidas no carro, mas o carro foi completamente saqueado e muitas coisas foram quebradas e destruídas. Deve ter sido uns cinco minutos. Pode haver um mercado para esse tipo de coisa, mas espero que o bom senso prevaleça. Sei que outras medalhas foram devolvidas no passado, então esperamos que isso aconteça neste caso — falou o remador.

A polícia divulgou uma imagem das medalhas e pediu que os cidadãos fiquem atentos e avisem caso elas apareçam à venda em lojas ou plataformas online. Além das medalhas, também foram roubadas uma câmera GoPro, fones de ouvido e uma roupa de mergulho no carro de Ginn.