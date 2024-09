NFL Tyreek Hill Dolphins detido pelos policiais (Foto: Reprodução/Miami Herald)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro

Na última segunda-feira (9), o Departamento de Polícia de Miami divulgou imagens das câmeras corporais dos agentes que abordaram o jogador de futebol americano Tyreek Hill. O atleta foi detido horas antes de seu primeiro jogo da temporada nas imediações do Hard Rock Stadium devido a "infrações de trânsito", conforme informou seu empresário, Drew Rosenhaus, em declaração à ESPN dos Estados Unidos.

As imagens mostram que os policiais alegavam que Hill estava acima do limite de velocidade permitido. Inicialmente, Hill se recusou a sair do carro, sendo posteriormente retirado à força por um dos policiais. Ele foi empurrado e forçado a deitar no chão para ser algemado.

Após ser orientado a se sentar na calçada e recusar, um dos policiais o abordou por trás, envolvendo os braços ao redor do seu peito e o colocando no chão. Hill mencionou ter feito recentemente uma cirurgia no joelho. Um dos agentes respondeu que ele deveria obedecer às instruções: "Quando damos uma instrução, você a segue."

Hill foi detido por cerca de 20 minutos e, em seguida, liberado. Horas depois, ele participou da vitória do Miami Dolphins sobre o Jacksonville Jaguars por 20 a 17, destacando-se com 130 jardas recebidas e um touchdown. O atleta, ao receber um passe de 80 jardas do quarterback Tua Tagovailoa, comemorou a pontuação fingindo que estava sendo algemado pelo companheiro de equipe, Jaylen Waddle.

Tyreek Hill comemora touchdown fingindo que estava sendo algemado (Foto: Megan Briggs/ Getty Images)

Problemas com a Polícia

Este não é o primeiro incidente envolvendo Hill. Em 2023, o atleta foi investigado por uma suposta agressão a um funcionário na Haulover Marina, na Flórida. Segundo o jornalista Ian Margol, do Local 10 News, Hill teria se desentendido e agredido um funcionário de uma empresa de fretamento na marina. O conflito começou quando a tripulação de Hill tentou embarcar em um barco sem permissão, conforme relatado por Andy Slater, da Fox Sports 640. O funcionário optou por não registrar uma queixa formal contra o atleta.