Mais de 100 velejadores disputam a 2ª edição da Copa Internacional de Kitesurf Araruama, que será um formato de seletiva para o Mundial da Juventude. As regatas serão realizadas na Praia da Pontinha do Outeiro e terão como grande destaque Bruno Lobo, classificado para Paris 2024 no Fórmula Kite na semana passada.