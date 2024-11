Neste sábado (2), às 12h (de Brasília), a Liga Betclic Masculina, a principal competição do basquete masculino de Portugal, retorna com "O Clássico". Benfica e Porto se enfrentam pela terceira rodada, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa. O Lance! transmite ao vivo o duelo entre as equipes. Assista no vídeo acima!

Últimos jogos de cada equipe

As duas equipes venceram as suas duas primeiras partidas. Os Encarnados estrearam com vitória sobre o Imortal Luzigás por 96 a 61 (no dia 19 de outubro), fora de casa, e depois fizeram 87 a 85 no Galomar (26 de outubro). Os Dragões começaram vencendo duas em casa: o Vitória de Guimarães por 88 a 80 (19 de outubro) e o Póvoa por 76 a 64.

Classificação

Além de Benfica e Porto, outras duas equipes venceram as duas partidas de estreia e somam quatro pontos (cada triunfo vale dois): o Oliveirense, que tem o melhor saldo (51) e lidera a competição, e o Ovarense, que está em quarto, com saldo 14. Benfica é o vice-líder (saldo 39), e Porto é o terceiro (saldo 20).