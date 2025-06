Aposentado, Bruno Fratus fala de ‘relacionamento tóxico’ com esporte

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Bruno Fratus anunciou sua aposentadoria como nadador em dezembro de 2024, mas não se afastou do esporte em definitivo. Atualmente treinador nos Estados Unidos, ele falou com exclusividade ao Lance! sobre a transição de carreira e o papel como embaixador de saúde mental no Comitê Olímpico Internacional (COI).

Fratus treina no Coral Springs, onde é responsável pelo programa de 150 crianças e jovens de 8 a 18 anos. Apesar de considerar desafiador trabalhar com adolescentes, o ex-nadador admite que a troca com a nova geração tem sido como um espelho para a nova fase da carreira.

- Atuar como treinador tem sido muito importante na transição. Eu costumo dizer que como atleta, principalmente no final da minha carreira, eu desenvolvi um relacionamento muito tóxico com o esporte, onde era tudo ou nada, onde só ganhar importava, só a medalha importava, e eu esqueci muito do lado lúdico, do por que eu comecei a nadar quando era criança. Trabalhar com esses jovens hoje me dá oportunidade de relembrar um pouco isso, de olhar pra trás e me ver neles também - contou.

Apesar do desejo de competir por mais alguns anos, Bruno Fratus precisou tomar a decisão de se aposentar pelo desgaste físico. Em um intervalo de apenas 17 meses, entre setembro de 2022 e fevereiro de 2024, ele passou por três cirurgias no ombro direito e outra no joelho esquerdo e precisou abrir mão do sonho de competir nos Jogos Olímpicos de Paris.

- Eu já sabia que em algum ponto eu seria treinador, eu só não sabia que seria logo após me aposentar, o que pra mim deixa o processo um pouco mais denso, um pouco mais complexo. Eu terminei um casamento e continuo trabalhando diariamente com quem eu fui casado, que é a natação. Eu precisava, e de certa forma ainda preciso, de um tempo sem sentir o cheiro do cloro, sem sentir a água, mas às vezes a vida te coloca em situações que é pra você aprender mesmo - finalizou.

Fratus foi medalhista de bronze nos 50m livres em Tóquio (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Embaixador de saúde mental

No início de maio, Bruno Fratus foi nomeado pelo COI como embaixador de saúde mental, levando em consideração a trajetória de superação do brasileiro como atleta, que transformou as frustrações da carreira em força psicológica até subir ao pódio olímpico em Tóquio, quando conquistou o bronze nos 50m livres.

- Isso pra mim vem de um de todo mundo que assistiu a minha carreira, acho que histórias como a minha ganham valor quando elas tocam outras pessoas. A própria medalha em si não teria um valor tão grande se não tivesse inspirado as pessoas em volta, seja pra alcançar os objetivos delas, seja pra passar a superação que elas queiram ter na vida pessoal delas, e a mesma coisa é com a saúde mental. A pessoa que me pede ajuda tem os aros olímpicos tatuados, assim como eu, muitas vezes a pessoa que me pede ajuda é um irmão, uma irmã que vestiu o mesmo uniforme que eu. É uma coisa que vem com esse título de embaixador, mas eu faria com ou sem título - finalizou.