Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/06/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão da NBA com o Boston Celtics, Kristaps Porzingis deve passar por um processo de recuperação de “alguns meses” na perna esquerda. O atleta sofreu uma ruptura do retináculo medial que permitiu a luxação do tendão tibial posterior e vai precisar passar por cirurgia.

A franquia de Boston, inclusive, descreveu o problema como “raro” em um comunicado à imprensa. Porzingis teve o problema ainda no Jogo 2 das finais e ficou de fora dos confrontos seguintes. Ele retornou no duelo da última segunda-feira (17), quando jogou por 16 minutos na vitória do Celtics por 106 a 88.

— Claro. Acho que algo poderia ter acontecido, com certeza, especialmente compensando agora na outra perna agora, da qual acabei de voltar — disse o jogador em entrevista pós-jogo à ESPN.

Porzingis destacou que, apesar das chances de agravar a lesão, optou por ajudar o restantes dos seus companheiros a garantir o título da NBA, que não vinha desde 2008.

— Definitivamente havia algum risco adicional, mas eu não me importei. Eu estava tipo, ‘Quero dar tudo o que posso e depois consertar, se precisar — acrescentou.

O técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla destacou que o jogador estava bem o suficiente para atuar e a entrada de Porzingis causou euforia no TD Garden.

— Desde o último jogo, venho pensando… ‘Como posso preparar meu corpo para o próximo jogo? Tipo, não importa como seja. E hoje eu fiquei tipo, ‘Vou tentar de tudo para chegar lá — disse o jogador sobre a determinação de querer atuar na partida decisiva.

O mais importante para o astro, no entanto, era mesmo ser campeão.

— Eu não me importo. Vou consertar. Isso é o mais importante, e depois da minha lesão e tudo isso, vale muito a pena — finalizou Porzingis.