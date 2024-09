Tenista brasileiro é pego com anabolizante e suspenso por doping

Nicolas Zanellato ocupava melhor posição no ranking na carreira (Foto: João Pires/Fotojump)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 12/09/2024 - 09:42 • Londres (Inglaterra)

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) confirmou, nesta quinta-feira (12), que o tenista brasileiro de 22 anos Nicolas Zanellato foi suspenso provisoriamente sob o Programa Antidoping de Tênis (TADP).

A ITIA enviou ao jogador uma notificação de pré-acusação de uma Violação da Regra Antidoping em 12 de agosto de 2024 sob o Artigo 2.1 do TADP (presença de uma Substância Proibida na Amostra de um Jogador) e/ou Artigo 2.2 (Uso de uma Substância Proibida sem uma Isenção de Uso Terapêutico (TUE) válida).

Zanellato, que atingiu seu melhor ranking, o 458º, forneceu uma amostra enquanto competia no Challenger em Ibagué, Colômbia, em 25 de junho de 2024.

A amostra foi dividida em amostras A e B e a análise subsequente descobriu que a amostra A continha boldenona, que é um esteroide anabolizante, com propriedades androgênicas, que é proibida pelo TADP, na categoria de agentes anabólicos. A boldenona é uma substância não especificada, e Zanellato não possuía uma isenção para uso da mesma. A análise da amostra B confirmou a descoberta na amostra A.

As descobertas de Substâncias não Especificadas acarretam uma suspensão provisória obrigatória — no caso de Zanellato, isso está em vigor desde 12 de agosto de 2024.

Em 20 de agosto de 2024, Zanellato exerceu seu direito sob o TADP de apelar da suspensão provisória perante um presidente de tribunal independente. Em 22 de agosto de 2024, o presidente ouviu a argumentação oral do jogador e da ITIA antes de rejeitar o recurso com base no fato de que as evidências fornecidas ficaram "muito aquém" do limite exigido.

Enquanto estiver provisoriamente suspenso, Zanellato está proibido de jogar, treinar ou comparecer a qualquer evento de tênis autorizado ou sancionado.