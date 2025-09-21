Após perder aliança, Caio Bonfim é surpreendido por japoneses; entenda

O marchador atlético Caio Bonfim pode voltar para o Brasil tranquilo após garantir o título do Mundial de Atletismo. Após a conquista da medalha de ouro na prova dos 20 quilômetros no último sábado (20), o atleta brasileiro recuperou neste domingo (21) sua aliança de casamento, que havia sido perdida durante o percurso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Aliança foi entregue a Caio Bonfim neste domingo

O objeto foi formalmente entregue a Bonfim pela organização da competição, após ter sido encontrado por espectadores japoneses que atenderam ao apelo público feito pelo atleta.

O anel havia deslizado do dedo do atleta por volta do terceiro quilômetro da prova, que o consagrou como o melhor do mundo. A preocupação culminou no pedido de ajuda aos torcedores locais durante as entrevistas pós-vitória.

continua após a publicidade

— A minha aliança caiu no terceiro quilômetro de prova, e falei: acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir outro ouro. Fiz umas quatro voltas tentando falar que meu anel estava lá no chão e creio que vou ser perdoado. Vou encontrar a aliança, vou lutar — declarou o atleta.

Caio Bonfim perdeu a aliança no Mundial de Atletismo no Japão onde se sagrou campeão (Foto: Jewel Samad/ AFP)

O apelo público foi bem-sucedido. O objeto foi encontrado por espectadores japoneses e formalmente entregue a Caio Bonfim pela organização da competição.

continua após a publicidade

Maior medalhista da história

A passagem por Tóquio no Mundial de 2025 levou Caio Bonfim ao patamar de maior medalhista brasileiro na história da competição. Antes do ouro nos 20km, ele já havia faturado a prata na prova dos 35km, uma semana antes, na estreia da competição. As conquistas se somam às medalhas de bronze conquistadas na prova dos 20km no Mundial de Budapeste, em 2023, e no Mundial de Londres, em 2017.

— Meu pai, meu treinador, que fez esse trabalho para que eu não errasse o pico e chegasse em setembro no auge, para essa ousadia que era subir no pódio nas duas provas. E tem o trabalho da minha mãe: em 2013, eu estava brigando por medalha no Mundial e não consegui terminar, e agora dei um sprint com uma falta no quadro, o que mostra que tecnicamente eu estava muito bem - disse o marchador, após a prova.