Figuras que não construíram sua carreira dentro das quatro linhas, mas que também são conhecidas do grande público, também participarão do evento. São os casos do ex-boxeador Acelino "Popó" Freitas, os humoristas Pedro Manso, Netto Tomaz e Toninho Tornado, entre outros. Além dos ex-atletas e figuras do mundo humorístico e artístico alguns "influencers" também estarão presentes.