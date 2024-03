Após ataque de abelhas, Alcaraz se vinga de Zverev e encara Sinner na semi de Indian Wells

Alcaraz é atacado por abelhas (Foto: ATP Tour)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 23:36 • Indian Wells (EUA)

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder da ATP, conseguiu sobreviver a um ataque de abelhas e vencer o alemão Alexander Zverev, sexto da ATP. Alcaraz se vingou da derrota sofrida no Australian Open e se garantiu na semifinal do Masters de Indian Wells.

Atual campeão em Indian Wells, Alcaraz segue firme em sua defesa do título. Ele superou uma inusitada parada de partida, vencendo Zverev com 1h17 de jogo no total, com placar de 6/3 e 6/1. A partida começou com Alcaraz sendo pressionado em seu primeiro game de saque, mas logo a partida foi interrompida, pois a quadra central do Paraíso do Tênis foi tomada por uma 'nuvem de abelhas'. Os animais tomaram conta da quadra e chegaram a cercar Alcaraz. O tenista deixou a quadra correndo, acompanhado do árbitro da partida, o sueco Mohamed Lahyani.

As abelhas tomaram conta do ambiente e precisaram se uma ação dedicada para sua retirada, a suspensão total do jogo, com 1/1 no placar foi de 1h07. Na retomada da partida, bem humorados, Zverev e Alcaraz entraram agressivos com forehand, mas as devoluções mais na linha de base do espanhol lhe renderam uma quebra já no 4º game. Ele abriu 4/1 e administrou a vantagem sem tert o saque ameaçado.

Na segunda etapa, o espanhol seguiu muito firme no saque, trabalhando bem as devoluções de backhand, na linha. Alcaraz terminou a partida sem precisar salvar breakpoints, abrindo 4/0 com quebras nos 1º e 3º games e administrou a vantagem.

A vitória foi um troco da derrota sofrida pelo espanhol nas quartas de final do Australian Open, em janeiro deste ano. O confronto direto agora está em 5 a 4 para o alemão.

Em busca de vaga na grande final, Alcaraz reedita a semifinal de Indian Wells 2023, contra o italiano Jannik Sinner, 4º, que é o homem a ser batido na temporada 2024, com 16 vitórias consecutivas. Sinner vem de sólida vitória sobre o tcheco Jiri Lehecka em um duplo 6/3.

Sinner e Alcaraz não se enfrentaram este ano, porém no confronto geral são sete confrontos pelo circuito profissional, com quatro vitórias do italiano.