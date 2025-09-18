Web critica medalhão do Brasil em derrota no Mundial de Vôlei: ‘Apático’

Não deu para o Brasil. A Seleção Brasileira perdeu para a Sérvia, na madrugada desta quinta-feira (18), nas Filipinas, pelo Campeonato Mundial masculino de vôlei. O revés aconteceu de maneira incontestável por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 22.

Diante do resultado, torcedores brasileiros não perdoaram a atuação do ponteiro Lucarelli. O jogador foi apontado com um dos vilões da derrota. Nas redes sociais, a partida do atleta foi classificada como apática. Veja a reação abaixo:

Resultado ruim gera riscos no Mundial

O futuro da seleção brasileira no Mundial de Vôlei está por um fio e depende de outro resultado no Grupo H. Com a derrota por 3 a 0, o Brasil não somou o ponto necessário para garantir a classificação e agora precisa secar a Tchequia, que enfrenta a já eliminada China na última partida da chave. O pior cenário para o Brasil é uma vitória da Tchequia por 3 sets a 0. Nesse caso, os tchecos igualariam o número de vitórias do Brasil, e o primeiro critério de desempate, o set average (divisão de sets vencidos pelos perdidos), seria favorável aos europeus, resultando na eliminação da Seleção Brasileira na fase de grupos.

Como foi Brasil x Sérvia?

Texto por: Pedro Bernardo

1º set

Em um primeiro set de altíssimo nível e muita pressão, a Sérvia foi mais agressiva e consistente nos momentos-chave para fechar a parcial em 25 a 22 e largar na frente no placar.

O grande diferencial sérvio foi o serviço. A equipe europeia forçou muito o saque, e mesmo sem conseguir aces, quebrou o ritmo da linha de passe brasileira, que trabalhou com 68% de aproveitamento.

continua após a publicidade

Do lado brasileiro, o ataque funcionou bem quando a bola chegou nas mãos do levantador. O oposto Alan foi o maior pontuador da parcial com 7 pontos, seguido pelo central Flávio, com 5. No entanto, a equipe sentiu a pressão do serviço adversário e não conseguiu impor o mesmo ritmo no seu próprio saque.

2º set

Em um segundo set novamente muito disputado, a Seleção Brasileira voltou a sofrer com a agressividade da Sérvia e, cometendo mais erros, foi derrotada por 25 a 20. Com o resultado, a equipe europeia abre 2 a 0 no placar e deixa o time de Bernardinho em situação extremamente delicada na partida.

Assim como na primeira parcial, o saque sérvio fez a diferença. A Sérvia marcou 2 aces e teve um aproveitamento muito superior nos pontos de serviço (38% contra 24% do Brasil), dificultando a construção das jogadas brasileiras. A recepção brasileira, com 63% de aproveitamento, não conseguiu dar ao levantador a tranquilidade necessária para variar os ataques.

3ª set

No terceiro set, o Brasil demonstrou mais volume de jogo e equilibrou as ações, chegando a liderar o placar em alguns momentos. O passe melhorou, atingindo 72% de aproveitamento, e o time conseguiu se manter vivo na disputa ponto a ponto. O ponteiro Henrique Honorato, que entrou no decorrer da partida, contribuiu com pontos importantes para dar novo fôlego à equipe.

No entanto, nos momentos decisivos, a Sérvia novamente foi superior. A equipe europeia contou com uma grande atuação do ponteiro Pavle Perić, que virou bolas cruciais e terminou como um dos destaques da partida com 15 pontos.