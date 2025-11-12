O ex-jogador da NFL Antonio Brown retornou nesta terça-feira (11) a Miami, onde enfrenta uma acusação de tentativa de homicídio relacionada a um tiroteio ocorrido em maio. De acordo com documentos judiciais divulgados pela Associated Press, o advogado de Brown, Mark Eiglarsh, apresentou uma declaração de inocência por escrito em nome do ex-Wide Receiver.

Registros da prisão do Condado de Essex, em Nova Jersey, indicam que Brown foi liberado na manhã de terça-feira para ser transferido à Flórida. O ex-NFL havia renunciado ao processo de extradição após ser detido em Dubai, onde estava morando desde a offseason da atual temporada.

Segundo o mandado de prisão, o incidente aconteceu em 16 de maio, após um evento de boxe entre celebridades. Antonio Brown teria pegado a arma de um segurança e disparado duas vezes contra Zul-Qarnain Kwame Nantambu, com quem havia se envolvido em uma briga momentos antes. A vítima relatou, em processo, que um dos tiros atingiu seu pescoço de raspão.

A defesa sustenta que Antonio Brown apenas reagiu em legítima defesa. Em processo, afirmaram que "ele foi atacado e agiu dentro do seu direito legal de se proteger".

De acordo com a polícia, Brown não foi preso imediatamente, já que inicialmente Nantambu não havia sido identificado como vítima. Somente em 21 de maio, após prestar um depoimento completo, Nantambu apontou o ex-jogador da NFL como o autor dos disparos.

Nas redes sociais, Antonio Brown alegou que foi "encurralado por várias pessoas" que tentaram roubar suas joias e agredi-lo fisicamente, justificando sua reação.

A acusação de tentativa de homicídio em segundo grau na Flórida pode resultar em até 15 anos de prisão e uma multa de até US$ 10 mil, caso o ex-NFL seja condenado.

Antonio Brown, de 36 anos, teve uma carreira marcante de 12 temporadas na NFL, com destaque no Pittsburgh Steelers e passagem final pelo Tampa Bay Buccaneers, em 2021. O ex-Wide Receiver acumula 928 recepções, mais de 12 mil jardas e 88 touchdowns. Ele também foi selecionado sete vezes para o Pro Bowl.

Apesar do talento em campo, Brown se envolveu em diversas polêmicas ao longo da carreira, incluindo acusações de agressão, violência doméstica e falta de pagamento de pensão alimentícia. Seu episódio mais notório aconteceu em 2021, quando, durante uma partida contra o New York Jets, ele retirou o uniforme e deixou o campo, o que resultou em sua demissão imediata do Tampa Bay Buccaneers e, na prática, marcou o fim de sua trajetória na NFL.