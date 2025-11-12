menu hamburguer
Mais Esportes

Antonio Brown se declara inocente de acusação de tentativa de homicídio

Ex-jogador da NFL foi extraditado este mês para os Estados Unidos

Antonio Brown ex jogador da NFL saindo de campo pelos BUccaneers. Jogador tem prisão decretada
imagem cameraAntonio Brown enfrenta processo por tentativa de homicídio nos Estados Unidos (Foto: Adam Hunger/AP)
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 12/11/2025
13:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-jogador da NFL Antonio Brown retornou nesta terça-feira (11) a Miami, onde enfrenta uma acusação de tentativa de homicídio relacionada a um tiroteio ocorrido em maio. De acordo com documentos judiciais divulgados pela Associated Press, o advogado de Brown, Mark Eiglarsh, apresentou uma declaração de inocência por escrito em nome do ex-Wide Receiver.

Registros da prisão do Condado de Essex, em Nova Jersey, indicam que Brown foi liberado na manhã de terça-feira para ser transferido à Flórida. O ex-NFL havia renunciado ao processo de extradição após ser detido em Dubai, onde estava morando desde a offseason da atual temporada.

Segundo o mandado de prisão, o incidente aconteceu em 16 de maio, após um evento de boxe entre celebridades. Antonio Brown teria pegado a arma de um segurança e disparado duas vezes contra Zul-Qarnain Kwame Nantambu, com quem havia se envolvido em uma briga momentos antes. A vítima relatou, em processo, que um dos tiros atingiu seu pescoço de raspão.

A defesa sustenta que Antonio Brown apenas reagiu em legítima defesa. Em processo, afirmaram que "ele foi atacado e agiu dentro do seu direito legal de se proteger".

De acordo com a polícia, Brown não foi preso imediatamente, já que inicialmente Nantambu não havia sido identificado como vítima. Somente em 21 de maio, após prestar um depoimento completo, Nantambu apontou o ex-jogador da NFL como o autor dos disparos.

Nas redes sociais, Antonio Brown alegou que foi "encurralado por várias pessoas" que tentaram roubar suas joias e agredi-lo fisicamente, justificando sua reação.

A acusação de tentativa de homicídio em segundo grau na Flórida pode resultar em até 15 anos de prisão e uma multa de até US$ 10 mil, caso o ex-NFL seja condenado.

Antonio Brown, de 36 anos, teve uma carreira marcante de 12 temporadas na NFL, com destaque no Pittsburgh Steelers e passagem final pelo Tampa Bay Buccaneers, em 2021. O ex-Wide Receiver acumula 928 recepções, mais de 12 mil jardas e 88 touchdowns. Ele também foi selecionado sete vezes para o Pro Bowl.

Apesar do talento em campo, Brown se envolveu em diversas polêmicas ao longo da carreira, incluindo acusações de agressão, violência doméstica e falta de pagamento de pensão alimentícia. Seu episódio mais notório aconteceu em 2021, quando, durante uma partida contra o New York Jets, ele retirou o uniforme e deixou o campo, o que resultou em sua demissão imediata do Tampa Bay Buccaneers e, na prática, marcou o fim de sua trajetória na NFL.

