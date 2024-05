Anthony Edwards dá show e os Timberwolves vencem os Nuggets nos Playoffs da NBA

Anthony Edwards marcou 27 pontos na partida (Foto: David Berding/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 00:28 • Minnesota (EUA)

Com amplo domínio, o Minnesota Timberwolves venceu o Denver Nuggets por 115 a 70, nesta quinta-feira (16), no jogo 6 dos Playoffs da NBA. Com atuação memorável de Anthony Edwards, os Wolves não deram chances para a equipe do atual MVP, Nikola Jokic.

Com este resultado, haverá o sétimo e decisivo jogo. A partida será no domingo (19), na quadra do Denver Nuggets. O horário da partida está à definir.

🏀COMO FOI A PARTIDA?

A partida começou com os Nuggets melhores, abrindo 9 a 2 no placar. Com o placar desfavorável, o técnico dos Timberwolves pediram tempo e o time voltou voando. Logo após o timeout, a equipe de Anthony Edwards começou a dominar a partida e teve uma corrida de 22 a 0 no primeiro período.

Os Nuggets buscaram reagir, com Jokic aparecendo mais na partida, mas era rapidamente respondido com uma nova série de pontos dos Timberwolves. Com Jamal Murray e Aaron Gordon em noites apagadas, os atuais campeões foram presas fáceis para Anthony Edwards que matou diversas bolas de três e com belas enterradas.

No segundo tempo, o atropelo continuou, com muitos turnovers de Murray e Gordon, os Timberwolves continuaram arremeçando bem do perímetro. Até quando os titulares foram para o banco, os reservas deram conta do recado e abriram 45 pontos no placar. Final de jogo, 115 a 70 oara o time de Minnesota.