O presente de aniversário pode vir em dose dupla. No dia em que completa 29 anos, o mesatenista Hugo Calderano venceu de virada o francês Alexis Lebrun por 3 sets a 2, na manhã deste domingo (22), em jogo válido pelas semifinais do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. A partida teve parciais de 11/13, 11/13, 11/8, 11/8 e 11/6. Com isso, o brasileiro vai lutar por duas medalhas de ouro na competição, já que ele e Bruna Takahashi disputarão a final em duplas mistas. Lutando pelo bicampeonato em simples masculino, Calderano vai reencontrar o irmão do seu adversário, Felix Lebrun, que derrotou o anfitrião Darko Jorgic, da Eslovênia, por 3 sets a 1 (parciais de 11/8, 3/11, 11/5 e 11/6). A disputa do ouro no simples masculino será às 13h (de Brasília); e a decisão em duplas mistas por volta das 8h40 (de Brasília); ambas com transmissão do Sportv e da Cazé TV.

A partida começou equilibrada, mas o brasileiro perdeu os dois primeiros sets por 13/11, sendo que em um deles, chegou a ter um set point. Sabendo que teria que lutar para que o domingo tivesse duas decisões pela frente, a de simples masculino além da de duplas mistas, já garantida, Calderano acertou a concentração e não deu chances para o rival no terceiro e quarto sets, vencendo ambos por 11/8. O francês sentiu a reação do brasileiro e se desconcentrou no quinto set, vencido po 11 a 6 por Calderano.

Calderano e Takahashi tentam o ouro

Ainda na manhã deste domingo, ele e sua parceira e namorada, Bruna Takahashi, a dupla "Calderashi", disputa a final da categoria duplas mistas contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, cabeças-de-chave número 1 do torneio, às 8h30 (de Brasília). É a primeira vez que os dois vão a uma decisão juntos.

A competição na Eslovênia é a quarta disputada pela parceria, retomada após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, e o Lance! lista abaixo o retrospecto da dupla nos torneios internacionais.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano passaram de fase no WTT Star Contender (Foto: Divulgação/ WTT)

Pan-Americano de Tênis de Mesa

O primeiro compromisso pós-olímpico da dupla e casal, chamado carinhosamente de "Calderashi" pelos fãs do esporte, foi o Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, que aconteceu em El Salvador, em outubro de 2024. Na ocasião, Calderano e Takahashi ficaram com a medalha de prata após perder a decisão para outra Giulia Takahashi, irmã de Bruna, em parceria com Guilherme Teodoro.

Smash de Singapura

Em 2025, a dupla iniciou a temporada com o Grand Smash de Singapura, um dos principais torneios do circuito internacional, de nível comparável aos Grand Slams do tênis. A competição aconteceu em fevereiro deste ano e a dupla brasileira caiu nas oitavas de final, quando foi superada pelos japoneses Miwa Harimoto e Sora Matsushima.

Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltaram a atuar em dupla no Mundial de Tênis de Mesa de Doha, em maio deste ano. Os dois acabaram eliminados na segunda rodada da competição, após enfrentar a dupla chinesa campeã olímpica, formada por Wang Chuqin e Sun Yingsha.

