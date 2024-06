Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 12/06/2024 - 23:30 • São Paulo (SP)

Anderson Silva fará terceira luta contra Chael Sonnen na carreira, em despedida dos ringues brasileiros neste sábado (12), no Spaten Fight Night, e descartou a possibilidade de enfrentar mais uma vez Vitor Belfort, seu ex-adversário de MMA.

Rivais, Anderson Silva e Belfort se encontraram nos ringues duas vezes, ambas com vitória do Spider por nocaute. Atualmente, o adversário quer desafiar o campeão mundial de boxe Popó para uma luta, além de promover uma revanche com Anderson. O brasileiro campeão do UFC debochou da situação.

Vitor Belfort e Anderson Silva (Foto: Divulgação/UFC)

— De forma alguma (revanche contra o Belfort). A história com o Vitor já acabou. Ele já tomou o dele e acabou. Não tem mais o que ele falar, acabou. Vitor, você já tomou o teu. Não adianta ficar falando. Vai correr atrás do Popó. O que seria melhor do que aquela bica que eu dei no Vitor? Só se ele entrasse no ringue, eu desse um soco e ele caísse. Não tem mais nada que pode acontecer. Ele tem que dormir com essa que ele perdeu com uma bica na cara. E eu tenho que dormir com a ideia de que eu perdi duas vezes para um cara que era uma zebra. Tenho que dormir com isso e não tenho que ficar desafiando o caro. A gente tem que entender que a gente não é o melhor do mundo, a gente não é perfeito.

— As pessoas têm um problema muito sério, especialmente lutadores. Cara, se você perdeu, perdeu. O cara foi melhor do que você. Teve a oportunidade de lutar, agora acabou. Para com essa porr*. Vitor, para. Tá feio — disse Anderson Silva, em entrevista após "encarada" com Chael Sonnen nesta quarta-feira (12), sobre a possibilidade de lutar com Belfort.

Citado na fala de Spider, Chris Weidman foi o responsável por tirar o cinturão do brasileiro nos tempos de UFC. Anderson também descartou a possibilidade de revanche.

— Foi até cogitado uma possível luta com o Weidman, mas ele tá com contrato com o UFC, mas nem fui eu que cogitei isso. As pessoas envolvidas cogitaram essa situação. Era pra ser o Sonnen e é isso — concluiu.

A "last dance" de Anderson Silva no Brasil diante de Chael Sonnen, seu histórico rival, acontecerá a partir das 22h de sábado, em evento fechado para o público.