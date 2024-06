Antes de luta com Sonnen, Anderson Silva dá opinião sincera sobre lutas como Popó x Bambam

(Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 21:37 • São Paulo (SP)

O ex-campeão do UFC, Anderson Silva, respondeu o que pensa sobre os eventos de lutas não profissionais que caíram nas graças do público recentemente. O "spider" vai fazer um confronto contra um dos seus maiores rivais, Chael Sonnen, neste sábado (15).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista ao Lance!, o lutador disse que é preciso saber separar o que são as lutas profissionais e o que é entretenimento. Anderson entende que confrontos como Popó contra Bambam são eventos de entretenimento. Ele ainda completa que "todo entretenimento é positivo".

➡️ Chael Sonnen provoca o Brasil na encarada com Anderson Silva; assista

A pergunta para Sonnen foi sobre uma fala dele insinuando que trapacearia na luta. O americano respondeu que era apenas brincadeira e não conhece muito bem as regras do boxe. Durante a encarada e coletiva, Chael não poupou ofensas ao Brasil e disse que ia vencer Anderson mais uma vez.

Uma das maiores rivalidades do MMA terá seu ponto final, no Spaten Fight Night! Em um evento Komplexo Tempo, em São Paulo (SP), apenas para convidados e familiares, Anderson Silva fará sua última luta contra Chael Sonnen, neste sábado (15), às 22h (de Brasília).

A história entre Anderson Silva e Chael Sonnen é muito antiga. Os atletas protagonizaram dois combates históricos no UFC. O primeiro deles foi na edição 117 do evento, em 2010, na qual Sonnen ficou próximo de protagonizar uma das maiores zebras da história do esporte. O americano dominou grande parte do combate, mas foi finalizado no último round, quando faltavam apenas dois minutos para o fim da luta.

O segundo capítulo da rivalidade aconteceu dois anos depois. Marcado por muitas trocas de provocações e nervos aflorados, o combate não foi nem um pouco parecido com o primeiro. O "Spider" dominou o combate e liquidou a fatura no início do segundo assalto, por nocaute técnico.