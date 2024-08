Alpine opta por escolha caseira e promove Doohan para vaga de Ocon na F1 2025

Dooham será companheiro de Pierre Gasly na F1 2025 (Foto: Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/08/2024 - 10:04 • Rio de Janeiro (RJ)

A Alpine oficializou nesta sexta-feira (23) a promoção de Jack Doohan para ser companheiro de Pierre Gasly na Fórmula 1 2025. O piloto australiano vai substituir Esteban Ocon e é mais um novato a entrar na principal categoria do automobilismo no ano que vem. Ele estava entre os cotados para a vaga, mas a equipe francesa chegou a tentar Carlos Sainz antes de promovê-lo. Com a escolha do piloto da Ferrari pela Williams, o caminho ficou mais fácil para o jovem de 21 anos.

Piloto da Academia Alpine, Doohan é reserva do time de Enstone desde o ano passado. Ele disputou duas temporadas completas na Fórmula 2 e alcançou o terceiro lugar em 2023, com três vitórias e cinco pódios. Em 2024, porém, ele decidiu trabalhar apenas junto à Alpine e não disputar outras competições. A ideia foi focar integralmente nos testes com o time francês para tentar uma vaga na classe rainha.

— Estou muito feliz por assegurar a promoção para a vaga em tempo integral em 2025 com a Alpine — começou Doohan, dizendo-se ainda grato “pela confiança e crença da alta gerência da equipe”.

— Há muito trabalho pela frente até estar preparado e darei o meu melhor para absorver o máximo de informações e conhecimento para estar pronto para este avanço. É excepcionalmente gratificante ser o primeiro graduado da Alpine Academy a conseguir uma vaga com a equipe, e sou extremamente grato àqueles que me apoiaram ao longo do caminho para que isso se tornasse realidade. É um momento emocionante, um dia de orgulho para minha família, e estou ansioso para absorver tudo e me esforçar muito nos bastidores — completou.

Chefe da equipe, Oliver Oakes também citou o fato de Doohan ser o primeiro fruto da academia a subir para a F1 e ainda relembrou o período em que trabalham juntos em 2019, quando o jovem defendeu a Hitech na F3 Asiática.

— Estamos muito animados em promover Jack para ser piloto na próxima temporada e dar a ele a oportunidade de mostrar sua habilidade e talento na Fórmula 1. Jack se tornará o primeiro piloto da Alpine Academy a graduar para o posto de piloto da equipe, o que é excepcionalmente agradável para nós e para o caminho dele — disse Oakes.

— Pessoalmente, trabalhei com Jack em 2019 e estou totalmente ciente do talento do potencial bruto que ele tem. Ele é muito esforçado nos bastidores e seu comprometimento é muito valorizado por toda a equipe. Ao lado de Pierre, temos uma escalação bem equilibrada com uma boa combinação entre energia juvenil, experiência e velocidade pura. Estamos ansiosos para trabalhar com Jack e Pierre para continuar desenvolvendo o carro e levar a equipe ao topo do grid — finalizou.

Doohan testou diferentes carros da equipe em pistas, como Losail, Monza, Hungaroring, Zandvoort, Paul Ricard e Spa-Francorchamps, além de ter participado dos treinos livres dos GPs da Cidade do México, em 2023, Canadá e Inglaterra deste ano.

Após a F1 2024 não registrar nenhuma mudança nos assentos das dez equipes que compõem o grid, 2025 tornou-se um ano totalmente diferente. Seis das dez equipes já confirmaram que terão pilotos diferentes na próxima temporada: Mercedes, Ferrari, Haas, Alpine, Sauber e Williams.

Há, ainda, a possibilidade de mudanças na RB. Caso se confirme, apenas Aston Martin e McLaren seguirão com as mesmas formações de 2024 no próximo ano.

Além disso, a F1 2025 fica próxima de ter três novatos no grid no próximo ano: Além de Doohan, a Haas já confirmou a contratação de Oliver Bearman para correr ao lado de Ocon, enquanto a Mercedes deve promover Andrea Kimi Antonelli para ser o companheiro de equipe de George Russell.