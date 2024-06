Bruno Famin, chefe da equipe (Foto: Divulgação/Alpine)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/06/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Alpine surpreendeu nesta segunda-feira (3) ao anunciar a não renovação de contrato com Esteban Ocon ao final deste ano, porém a equipe enfatizou que ainda restam mais 16 corridas pela frente na temporada 2024 da Fórmula 1. É hora, portanto, de seguir com o trabalho “para ajudar o time nas pistas”, conforme declarou o chefe, Bruno Famin.

Ocon está no quinto ano com a equipe e, pelas cores da Alpine, conquistou sua única vitória na Fórmula 1, no GP da Hungria de 2021. O feito, aliás, foi lembrado nas palavras de Famin, que também não deixou de dar um alerta ao piloto após as últimas polêmicas.

— Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer ao Esteban por seu comprometimento com a equipe nos últimos cinco anos. Neste período, comemoramos alguns momentos fantásticos juntos, sendo o melhor deles no GP da Hungria de 2021, com uma vitória inesquecível —

— Ainda temos 16 corridas pela frente em 2024 e um objetivo claro: trabalhar sem descanso para ajudar o time nas pistas. Desejo a ele o melhor nos próximos capítulos de sua carreira — concluiu o dirigente.

O fim do vínculo entre Ocon e Alpine vem na esteira dos acontecimentos do GP de Mônaco e o incidente entre o #31 e o companheiro de equipe, Pierre Gasly, ainda na primeira volta. Por muito pouco, ambos não abandonaram após Esteban forçar uma ultrapassagem sobre o compatriota antes da entrada do túnel, atitude que revoltou a cúpula de Enstone.

(Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Por conta da manobra, a direção de prova puniu Ocon em cinco posições a serem pagas no grid da próxima corrida em que participar, só que a promessa era de alguma sanção ainda maior vinda direto da Alpine. Logo após o abandono de Esteban, Famin falou em “consequências sérias”.

A imprensa estrangeira, então, passou a especular que o time francês cogitava deixar o piloto de fora do GP do Canadá, dando lugar ao reserva Jack Doohan. A notícia, no entanto, foi negada.

Com cinco posições na conta para pagar no grid da próxima etapa, Ocon agora é mais uma peça totalmente disponível no mercado de pilotos para 2025.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.