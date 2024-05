Russell não acredita em possível ida de Newey para a Mercedes (Foto: AFP)







Publicada em 03/05/2024 - 07:37

Durante a coletiva de imprensa para o GP de Miami, realizada na última quinta-feira (2), George Russell foi mais um que não conseguiu escapar das inúmeras perguntas elaboradas sobre a saída de Adrian Newey da Red Bull. Ainda que mostre respeito e classifique o projetista como uma “lenda” da Fórmula 1, o piloto da Mercedes garantiu que os melhores engenheiros da categoria ainda se encontram na fábrica das Flechas de Prata, em Brackley.

De fato, a escuderia comandada por Toto Wolff não parece estar na lista de possíveis destinos de Newey para a próxima temporada. Aston Martin e Ferrari saem como candidatas mais fortes, principalmente a esquadra de Maranello, já que rumores recentes indicam que Frédéric Vasseur se encontrou com Adrian em Londres antes de embarcar para Miami, onde a classe rainha compete neste fim de semana.

Russell, por sua vez, não parece estar muito preocupado com o que o criador do RB20 vai fazer da vida.

— Ele é alguém que eu respeito e, claro, é uma lenda por tudo o que conquistou no esporte. [Mas a saída da Red Bull] não muda nossa vida, a menos que exista um segredo e ele ache que a Mercedes é… Quem sabe? Não sei — divagou o companheiro de Lewis Hamilton, que ainda elogiou o longo período que Newey passou na rival.

— Acho ótimo ver muita lealdade por um longo tempo. Ele está na equipe deles há 20 anos. Da mesma forma que Lewis está na Mercedes há 12 anos. Às vezes as pessoas precisam mudar, e uma mudança é um recomeço para ambas as partes, e será interessante ver o que acontecerá a seguir — disse George.

Apesar de não querer especular sobre as reais chances do projetista vestir as cores do time da estrela de três pontas em um futuro próximo, o dono do #63 deixou claro que é sempre importante contar com os melhores profissionais, embora ele acredite que o grupo de engenheiros da Mercedes ainda seja o melhor da F1.

— É claro que você quer ter os melhores engenheiros, os melhores pilotos, os melhores mecânicos. Você quer que os melhores indivíduos façam parte de sua equipe. Acho que o time que temos aqui nos últimos 12 anos, o grupo de engenheiros que fica na sala ao lado, ainda são os engenheiros mais bem-sucedidos que a F1 viu nos últimos 12, 13 anos — elogiou Russell.

— Agora estamos passando por um período em que não estamos obtendo o sucesso que a equipe obteve há alguns anos. Mas tenho fé em todos. Nas pessoas que venceram os campeonatos, nos novos engenheiros e nos indivíduos que fazem parte dessa jornada, para levar a Mercedes de volta ao topo — finalizou o piloto de 26 anos.