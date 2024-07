Alonso diz que Aston Martin estava ‘confusa’, mas garante: ‘Agora entendemos a situação’

Alonso não vive bom momento em 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Publicada em 15/07/2024

A Aston Martin enfrentou um retrocesso durante a temporada 2024 da Fórmula 1, mas Fernando Alonso acredita que a equipe está conseguindo se reestruturar no campeonato. De acordo com o bicampeão, o time precisou fazer inúmeros testes durante os fins de semana de corrida, mas finalmente entendeu a situação e aprendeu a trabalhar com mais eficiência no AMR24.

Embora não tenha começado 2024 com a mesma força do ano passado, a Aston Martin estava em pé de igualdade com a Mercedes quando a disputa começou no Bahrein. Porém, o time liderado por Mike Krack não conseguiu acompanhar a evolução das Flechas de Prata.

Ao passo que a Mercedes conseguiu evoluir e se colocar em posição para vencer duas corridas, a Aston Martin regrediu e pontuou em apenas duas das últimas cinco corridas da F1. Alonso, no entanto, não se importa com a situação das outras equipes e está preocupado apenas com o próprio trabalho. Por isso, reconheceu que seu time estava um pouco perdido, mas agora começou a se reencontrar.

“Acho que precisamos focar em nós mesmos, e não verifiquei quem teve problemas ou o que aconteceu em outras equipes. Acho que temos uma ideia muito clara de nós mesmos no momento. Encontramos uma direção a partir de Barcelona. Até então, estávamos um pouco mais… Não confusos, mas estávamos mais tentando e testando diferentes coisas para entender a situação”, disse o bicampeão.

“Agora as coisas estão se tornando mais preto no branco para nós. Então é um pouco mais fácil. Mas não sei o que as outras equipes estão enfrentando. Mas foi muito bom a sensação de voltar à normalidade”, finalizou Alonso.

A Fórmula 1 volta a correr entre os dias 19 e 21 de julho no GP da Hungria, no Hungaroring.