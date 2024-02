A primeira metade da partida terminou com vitória do Leste por 104 a 89, com grande atuação de Damian Lillard, que marcou 22 pontos. Para a torcida do Pacers presente em peso na Gainbridge Fieldhouse, o grande destaque foi o início arrasador de Tyrese Haliburton, que fez cinco cestas de três pontos ainda no primeiro quarto. Além, claro, do show do intervalo da atriz e cantora Jennifer Hudson.