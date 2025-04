Eliminado logo na estreia em sua única participação, em 2022, Carlos Alcaraz (3º do mundo) tem chance de reescrever sua história no Masters 1000 de Monte Carlo. A começar pelo jogo desta quarta-feira (9), contra o argentino Francisco Cerundolo (22º), que tem início em torno das 8h (de Brasília). O confronto terá transmissão da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Chuva atrasa final do Miami Open; jogo de Djokovic sem horário definido

Carlos Alcaraz (3º) e o argentino Francisco Cerundolo (22º), o segundo da quadra central. O primeiro, às 6h (de Brasília), colocará frente à frente o francês Richard Gasquet (164º) e o qualifier alemão Daniel Altmaier (84º). Os vencedores dessas duas partidas vão medir forças nas oitavas de final do torneio.

Até hoje, o tenista da Espanha venceu os dois confrontos contra o argentino: nas quartas de final de Indian Wells, mês passado, e na grama do Queen's Club, em Londres, ano passado.

continua após a publicidade

Na segunda-feira, ao superar o experiente italiano Fabio Fognini (6/0 e 6/3), o argentino se tornou um dos três tenistas que já têm 17 vitórias em 2025. Os outros são o canadense Felix Auger-Aliassime (17 vitórias e 8 derrotas) e o australiano Alex De Minaur (17 triunfos e 6 tropeços). O argentino, por sua vez, chegou à 17 vitória em 24 partidas de ATP na temporada.

Caso quebre a escrita diante de Alcaraz, Cerundolo alcançará, pela primeira vez, a terceira rodada no Principado. Em suas duas primeiras participações, nos últimos dois anos, o 22º do mundo perdeu, respectivamente, para Berrettini e para o russo Karen Kachanov.

continua após a publicidade

Os primeiros a garantirem vaga na terceira rodada em Monte Carlo foram o italiano Matteo Berrettini, o grego Stefanos Tsitsipas (atual campeão) e o britânico Jack Draper, que venceram, respectivamente, o alemão Alexander Zverev, o australiano Jordan Thompson e o americano Marcos Giron.

✅ FICHA TÉCNICA

Carlos Alcaraz x Francisco Cerundolo

Segunda rodada - Masters 1000 de Monte Carlo

📆 Data: quarta, 09 de abril de 2025

🕕 Horário: em torno das 8h de Brasília

📍 Local: quadra central, em Monte Carlo

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada); Disney+ (streaming)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte