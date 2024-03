Alcaraz vira, acaba com sequência de Sinner e vai buscar o bicampeonato em Indian Wells

Carlos Alcaraz, em Indian Wells (Foto: BNP Paribas Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 00:22 • Indian Wells (EUA)

No grande clássico de jovens da atualidade, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o italiano Jannik Sinner, na semifinal de Indian Wells, na noite deste sábado (16). O número dois do mundo saiu atrás, mas conseguiu a virada e vaga na final do Masters 1000, marcando 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2, após 2h05min de duração, na quadra central do Indian Wells Tennis Garden.

Alcaraz acabou com a série invicta de Jannik Sinner, terceiro colocado no mundo. Ele tinha 19 vitórias, sendo 16 somente este ano. O italiano vinha de sequência de três vitórias na Copa Davis, no final do ano passado, mais o título do Australian Open e do ATP 500 de Roterdã, na Holanda, além dos quatro triunfos em solo californiano.

O duelo deste sábado valia também o número dois do mundo. Sinner perdeu a chance de ocupar pela primeira vez a vice-liderança, e o espanhol mantém sua posição. Carlitos empatou o confronto direto. Agora, o clássico tem oito jogos e quatro vitórias para cada lado.

Alcaraz vai buscar, neste domingo, o bicampeonato em Indian Wells. Será a primeira final dele desde o Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, em agosto do ano passado.

O jogo

O duelo começou com ambos confirmando, e foi paralisado por causa de uma leve chuva, com 2 a 1 para Sinner e saque de Carlos. O duelo ficou três horas paralisado. Na volta, Alcaraz entrou frio demais, cometeu duas duplas-faltas, foi quebrado e Sinner passou a dominar. O italiano abaixou bem a bola perto da rede, aplicou a passada com potente golpe e fechou o set na sequência por 6/1.

A facilidade de Sinner acabou no segundo set quando Alcaraz ajustou seu serviço, no começo do segundo set. Ele soltou seu jogo, conseguiu a quebra, abriu 5 a 2 e fechou por 6/3. No terceiro set, Jannik se perdeu após sofrer a quebra logo no começo, após um ponto espetacular de Alcaraz na rede. Rapidamente o espanhol abriu 5 a 1 com a parada de pernas do italiano e fechou o duelo, no saque, por 6/2, após belo winner de forehand.