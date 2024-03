Vissers e Hadi repetem a dose; e Diogo é superado. Confira resultados do Arnold Classic UK

Wesley Vissers, campeão da categoria Classic Physique (Foto: Instagram/arnoldsports)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 23:47 • São Paulo (SP)

As finais do Arnold Classic UK confirmaram o favoritismo do holandês Wesley Vissers e do iraniano Hadi Choopan. Eles brilharam nas principais categorias do fisiculturismo mundial, disputadas neste sábado (16), em Birmingham, na Inglaterra.

Vissers, de 30 anos, conquistou o título na categoria Classic Physique. É campeão no Arnold Classic pela segunda vez em duas semanas. E só aumenta o protagonismo dele na categoria. Em Ohio, Wesley Vissers venceu o brasileiro Ramon Dino. A categoria é dominada pelo canadense Chris Bumstead.

Outro que repetiu a dose no Arnold Classic, vencendo em Ohio, nos Estados Unidos, e agora em Birmingham, na Inglaterra, é o iraniano Hadi Choopan, campeão na categoria Open. Hadi teve outra batalha ferrenha contra o inglês Samson Dauda, que é seu principal concorrente.

O vencedor da categoria Open, Hadi Choopan (à esquerda)

Diogo Montenegro 2°, Vitor Chaves 3°

Os brasileiros figuraram no pódio na categoria Men's Physique. Campeão em Ohio, Diogo foi superado pelo americano Corey Morris. Vitor evoluiu e saiu de um quinto lugar em Ohio, para um terceiro em Birmingham.

Surpresa

A brasileira Juliana Mota, de 31 anos, ficou em segundo na categoria Wellness. Ela mandou bem e foi considerada a surpresa da competição.